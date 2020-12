Un animale per Natale? Adottiamolo da canile e gattili. Ecco cosa sapere (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Sfatiamo un mito! In molti pensano che nei canili o gattili ci siano solo animali vecchi, malati e problematici. In realtà, molto spesso, si trovano animali giovani, docili, di «razza» e cuccioli. Anzi, nei canili o gattili c’è una tale varietà di esseri viventi, storie e tipologie, che proprio lì bisognerebbe andare ad adottare». Con queste parole Manuela Anello, addetta alle adozioni Lav, sgombra subito il campo dai pregiudizi nei confronti delle adozioni in canili e gattili. «Tanti sono anche convinti che comprando il cane in un allevamento ci siano delle garanzie che in canile non avrebbero. Invece, nella maggioranza delle strutture, c’è il personale qualificato che ti può aiutare a scegliere l’animale più adatto. Ad esempio, noi di Lav lavoriamo in sinergia. Io mi occupo di studiare la persona che si rivolge a noi facendo delle domande sulla propria esperienza pregressa, se ci sono bambini, anziani, se c’è un giardino ecc. E poi c’è l’educatrice cinofila che segue l’inserimento e dà consigli pratici». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Sfatiamo un mito! In molti pensano che nei canili o gattili ci siano solo animali vecchi, malati e problematici. In realtà, molto spesso, si trovano animali giovani, docili, di «razza» e cuccioli. Anzi, nei canili o gattili c’è una tale varietà di esseri viventi, storie e tipologie, che proprio lì bisognerebbe andare ad adottare». Con queste parole Manuela Anello, addetta alle adozioni Lav, sgombra subito il campo dai pregiudizi nei confronti delle adozioni in canili e gattili. «Tanti sono anche convinti che comprando il cane in un allevamento ci siano delle garanzie che in canile non avrebbero. Invece, nella maggioranza delle strutture, c’è il personale qualificato che ti può aiutare a scegliere l’animale più adatto. Ad esempio, noi di Lav lavoriamo in sinergia. Io mi occupo di studiare la persona che si rivolge a noi facendo delle domande sulla propria esperienza pregressa, se ci sono bambini, anziani, se c’è un giardino ecc. E poi c’è l’educatrice cinofila che segue l’inserimento e dà consigli pratici».

poliziadistato : Un animale spaventato che finisce in autostrada è un serio pericolo per sé e per gli automobilisti. A Genova su A12… - enpaonlus : Labrador abbandonato alla pioggia e al freddo: i carabinieri sequestrano l'animale, padrone denunciato… - alb_pass : @fatina909 @falconiofr Cosa c'è di sbagliato? Prendere un animale che si affida a te e in te ripone la massima fid… - peppos1987 : RT @Focus_it: Chi dorme non piglia... freddo: i segreti e i misteri del letargo animale - Aurorasmile13 : RT @hollandscurls_: per il mondo solo un animale, per noi un pezzo di storia. #harrypottereidonidellamorte -