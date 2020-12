Ultimo giorno e poi lockdown: cosa possiamo fare oggi per l’ultima volta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) oggi 23 dicembre è l’Ultimo giorno di libertà poi da domani sarà un alternarsi di zona rossa e arancione. cosa possiamo ancora fare. Natale in zona rossaoggi, 23 dicembre, possiamo ancora sentirci liberi di uscire. Da domani cambia tutto. Si prevede una giornata di assembramenti e traffico in tilt: chi ancora non lo ha fatto darà la caccia all’Ultimo regalo e all’ultima spesa per il cenone. Dal 28 dicembre, poi si potrà replicare per prepararsi al meglio per il secondo veglione, quello del Capodanno. A parte Abruzzo e Campania, oggi tutta l’Italia è ancora in zona gialla. Vediamo quali sono gli ultimi accorgimenti che possiamo adottare per non essere colti alla ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)23 dicembre è l’di libertà poi da domani sarà un alternarsi di zona rossa e arancione.ancora. Natale in zona rossa, 23 dicembre,ancora sentirci liberi di uscire. Da domani cambia tutto. Si prevede una giornata di assembramenti e traffico in tilt: chi ancora non lo ha fatto darà la caccia all’regalo e alspesa per il cenone. Dal 28 dicembre, poi si potrà replicare per prepararsi al meglio per il secondo veglione, quello del Capodanno. A parte Abruzzo e Campania,tutta l’Italia è ancora in zona gialla. Vediamo quali sono gli ultimi accorgimenti cheadottare per non essere colti alla ...

albertoangela : Nel secondo video in cui ripercorro i passi di Vindex e Saturninus, i due vigiles protagonisti del mio libro “L’ult… - albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - albertoangela : Ho realizzato dei brevi video ripercorrendo oggi il tragitto dei due vigiles protagonisti del mio libro 'L'ultimo g… - intornoAlTempo : RT @RMRenee78: Per me un caffè amarissimo e una #opportunitàPer augurarvi buone feste natalizie. Mercoledì, ultimo giorno di lavoro. Buong… - xinzaynsarm : ultimo giorno di lavoro, sono esausta. oggi tutto il giorno, aiut. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo giorno Alberto Angela racconta L'ultimo giorno di Roma ANSA Nuova Europa Quali sono i rischi di contagio del Coronavirus durante un pranzo natalizio in famiglia?

Dopo giorni di incertezza su come sarebbe stato il Natale 2020 l’ultimo decreto del governo raccomanda di trascorrere la festività con i conviventi o al limite invitare solo un paio di persone al di f ...

“Vaccinate subito i detenuti”: con un ordine del giorno del Radicale Magi la richiesta entra nella legge di bilancio

Stamattina l’incontro di Rita Bernardini con il premier Giuseppe Conte sulle carceri. Dopo un mese di sciopero della fame la protagonista di tante ...

Dopo giorni di incertezza su come sarebbe stato il Natale 2020 l’ultimo decreto del governo raccomanda di trascorrere la festività con i conviventi o al limite invitare solo un paio di persone al di f ...Stamattina l’incontro di Rita Bernardini con il premier Giuseppe Conte sulle carceri. Dopo un mese di sciopero della fame la protagonista di tante ...