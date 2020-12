Ultimi sondaggi Demopolis | l’opinione degli italiani sul vaccino anti Covid

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’arrivo dei vaccini contro ilrappresenta un’opportunità per uscire dalla pandemia nel 2021. Ne è convinto il 66%intervistati dall’Istitutoin un’indagine condotta a metà dicembre per Radio1 Rai. Chiamati a pronunciarsi sull’effettiva somministrazione delle dosi – spiega il direttore diPietro Vento – glisi dividono: il 40% vorrebbe vaccinarsi al più presto, non appena sarà possibile. Prevalgono però gli attendisti: il 44% preferirebbe attendere, pensa di vaccinarsi, ma non subito. Vuol capire prima come va”. Il 16%, invece, non ha alcuna intenzione di vaccinarsi. Segui Termometro Politico su Google News Fonte:ha cercato di capire quali sono i timori delle persone ...