Ultime Notizie Roma del 23-12-2020 ore 19 | 10

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dalle infermiere l’infettivologo ecco chi saranno i primi vaccinate in Italia tre nomi di spicco quello di Massimo Galli responsabile del reparto Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano e di Raffaele Bruno infettivologo che è stato il medico del paziente uno che lavora al policlinico San Matteo di Pavia continuiamo a parlare di coronavirus Arcuri ci sono dosi e piano pronti alla campagna vaccini 9 mesi avremo l’immunità di gregge dice toccheranno all’Italia 202 milioni di dosi subito darksider ne avremmo 27 milioni 8800000 nel primo trimestre 2021 8100000 nel secondo trimestre 10 milioni 100.000 verso l’Unione Europea negoziando con l’azienda per farci una riga gli altri 13 milioni e mezzo spiega il commissario straordinario all’emergenza manovra il governo ...