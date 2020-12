Ultime Notizie Roma del 23-12-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a 29 anni e lavora presso il reparto Malattie Infettive dello spara Anzani Ma in questi mesi di emergenza covid e anche curato presso il loro domicilio molti anziani si chiama Claudia alivernini la prima infermiera che sarà vaccinata L’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani in occasione del v-day il prossimo 27 dicembre Nella notte tra il 25 26 dopo essere partiti dal Belgio i tir contenenti le celle frigorifere con le prime 9750 fiale di vaccino varcheranno i confini italiani saranno scortati dai carabinieri fino allo Spallanzani diche per l’occasione sarà di Vito a Dub centrale prosegue il Trend di miglioramento nei reparti ospedalieri dove calano al 38% i posti letti occupati da pazienti nuovi Finalmente sotto la soglia ...