Ulisse anticipazioni 23 dicembre 2020 | Alberto Angela racconta Gerusalemme

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)23. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientificaIl Piacere della Scoperta con. Di seguito ecco tutte lesulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA23ai tempi di Gesù Nella prima puntata, dal titoloai tempi di Gesù,accompagnerà i telespettatori in un viaggio storico eccezionale, alla scoperta delle vicende accadute nella terra di Israele nel periodo in cui è vissuto Gesù. Si tratta di un periodo ricco di fermenti e tensioni, caratterizzato ...