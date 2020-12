Udinese-Benevento 0-2 | Diretta live | Eurogol di Letizia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Udinese e Benevento in campo nella 14a giornata di Serie A. Si sfidano due squadre appaiate in classifica, entrambe in un buon momento di forma. Udinese e Benevento in campo tra poco alla Dacia Arena: calcio d’inizio alle 20.45. Udinese-Benevento Cronaca PRIMO TEMPO 10? Benevento IN VANTAGGIO L’Udinese perde palla uscendo dalla difesa, Caprari L'articolo Udinese-Benevento 0-2 Diretta live Eurogol di Letizia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020)in campo nella 14a giornata di Serie A. Si sfidano due squadre appaiate in classifica, entrambe in un buon momento di forma.in campo tra poco alla Dacia Arena: calcio d’inizio alle 20.45.Cronaca PRIMO TEMPO 10?IN VANTAGGIO L’perde palla uscendo dalla difesa, Caprari L'articolo0-2diproviene da www.meteoweek.com.

Udinese_1896 : #UdineseBenevento 0-2 80’ – Ultima sostituzione per il Benevento: esce Caprari ed entra Sau #ForzaUdinese ???? - ftg_soccer : GOAL! Roma in Italy Serie A Roma 3-1 Cagliari GOAL! Benevento in Italy Serie A Udinese 0-2 Benevento - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Udinese - Benevento 0-2, rete di Letizia G. (BEN) - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Benevento! Udinese [0] x [2] Benevento Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 14ª Rodada 78 minuto(s) - SkeioMig : Udinese 0-2 Benevento 77' Gaetano Letizia -