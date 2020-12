Tuttosport: “a fine partita la Juventus è un concerto di imprecazioni e sbattere di pugni sui muri” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, nello spogliatoio della Juve, ieri sera, dopo la clamorosa sconfitta contro la Fiorentina, l’atmosfera è stata tutt’altro che serena. Il quotidiano sportivo parla di pugni sbattuti sui muri e imprecazioni da parte dei bianconeri. “L’incredulità, la rabbia. L’incapacità di darsi una spiegazione. A fine partita la Juventus – tutta, mica solo lo spogliatoio – è un concerto di imprecazioni, uno sbatter di pugni sui muri. In senso metaforico, ma mica tanto… ché il nervosismo in qualche modo lo si sfoga”. Tuttosport parla di grande “fastidio per certe decisioni prese dall’arbitro che hanno condizionato parecchio” e ricorda la scena di Nedved andato via ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Secondo quanto scrive, nello spogliatoio della Juve, ieri sera, dopo la clamorosa sconfitta contro la Fiorentina, l’atmosfera è stata tutt’altro che serena. Il quotidiano sportivo parla disbattuti suida parte dei bianconeri. “L’incredulità, la rabbia. L’incapacità di darsi una spiegazione. Ala– tutta, mica solo lo spogliatoio – è undi, uno sbatter disui. In senso metaforico, ma mica tanto… ché il nervosismo in qualche modo lo si sfoga”.parla di grande “fastidio per certe decisioni prese dall’arbitro che hanno condizionato parecchio” e ricorda la scena di Nedved andato via ...

napolista : Tuttosport: “a fine partita la #Juventus è un concerto di imprecazioni e sbattere di pugni sui muri” Da parte di di… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve, guaio per #DeLigt con la #Fiorentina: esce dolorante prima della fine ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, guaio per #DeLigt con la #Fiorentina: esce dolorante prima della fine ?? - tuttosport : #Juve, guaio per #DeLigt con la #Fiorentina: esce dolorante prima della fine ?? - Frrste_ : wow a fine 2020 scopriamo che Buffon bestemmia??? ma davvero??? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport fine Juve, guaio per De Ligt con la Fiorentina: esce dolorante prima della fine Tuttosport Tuttosport: “a fine partita la Juventus è un concerto di imprecazioni e sbattere di pugni sui muri”

A fine partita la Juventus – tutta, mica solo lo spogliatoio – è un concerto di imprecazioni, uno sbatter di pugni sui muri. In senso metaforico, ma mica tanto… ché il nervosismo in qualche modo lo si ...

Nedved è una furia. Juve, quanta rabbia nello spogliatoio

TORINO - L’incredulità, la rabbia. L’incapacità di darsi una spiegazione. A fine partita la Juventus - tutta, mica solo lo spogliatoio - è un concerto di imprecazioni, uno sbatter di pugni sui muri.

A fine partita la Juventus – tutta, mica solo lo spogliatoio – è un concerto di imprecazioni, uno sbatter di pugni sui muri. In senso metaforico, ma mica tanto… ché il nervosismo in qualche modo lo si ...TORINO - L’incredulità, la rabbia. L’incapacità di darsi una spiegazione. A fine partita la Juventus - tutta, mica solo lo spogliatoio - è un concerto di imprecazioni, uno sbatter di pugni sui muri.