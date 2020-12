Tutte le misure a sostegno delle donne cancellate dalla legge di bilancio 2021 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (foto: Maurizio Maule via IPA)Mentre la legge di bilancio 2021 non si lascia sfuggire fondi da milioni di euro per il Giubileo 2025 e per garantire “iniziative di rilievo” in vista dell’ottavo centenario del presepe, ci sono altre iniziative economiche a sostegno della popolazione che sono state del tutto tagliate fuori dagli ultimi emendamenti approvati dalla commissione bilancio della Camera dei deputati. Come quelli che riguardano dei problemi estremamente urgenti per la popolazione femminile della nostra penisola: la riduzione della tampon tax e il sostegno alle donne vittime di violenza di genere. Le proposte di emendamento alla manovra di bilancio 2021 che prevedevano degli aiuti alle donne ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (foto: Maurizio Maule via IPA)Mentre ladinon si lascia sfuggire fondi da milioni di euro per il Giubileo 2025 e per garantire “iniziative di rilievo” in vista dell’ottavo centenario del presepe, ci sono altre iniziative economiche adella popolazione che sono state del tutto tagliate fuori dagli ultimi emendamenti approvaticommissionedella Camera dei deputati. Come quelli che riguardano dei problemi estremamente urgenti per la popolazione femminile della nostra penisola: la riduzione della tampon tax e ilallevittime di violenza di genere. Le proposte di emendamento alla manovra diche prevedevano degli aiuti alle...

ale_villarosa : RIDUZIONE #IVA al 10%. Ho sostenuto in tutte le opportune sedi governative e parlamentari la necessità di ridurre l… - simone_mariam : @merlo_grazie @Kettelodicoaffa @lucatelese Mi manderesti i dati scientifici sulla sicurezza del vaccino a breve med… - MarconiExpress : Vi ricordiamo che dal 24 dicembre al 6 gennaio saranno in vigore le nuove disposizioni contenute nel 'Decreto Natal… - LaStampa : Monitoraggio coronavirus: sbiadiscono gli effetti delle misure restrittive, pochi vaccini in cascina e incertezze s… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Manovra, le misure: dagli incentivi per gli occhiali al “bonus chef”. Revisione auto aumenta di 10 euro (tutte le misure… -