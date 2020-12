Turchia, giornalista dell'opposizione Dundar condannato a 27 anni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un tribunale turco ha condannato il giornalista dell'opposizione Can Dundar, esiliato in Germania, a più di 27 anni di carcere con l'accusa di aiuto a un gruppo terroristico e di spionaggio. I giudici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un tribunale turco hailCan, esiliato in Germania, a più di 27di carcere con l'accusa di aiuto a un gruppo terroristico e di spionaggio. I giudici ...

Il giornalista turco Can Dundar, ex direttore del quotidiano Cumhuriyetche dal giugno del 2016 vive in esilio in Germania, è stato condannato in contumacia da un tribunale di Istanbul a 27 anni e otto ...

