“Tu neanche come cameriera puoi lavorare”. Sgarbi manda la Raggi su tutte le furie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – Sono volate parole grosse tra Vittorio Sgarbi e Virginia Raggi. Non è la prima volta e, c’è da scommetterci, neanche l’ultima, visto che la campagna elettorale per le Comunali di Roma sta per entrare nel vivo. In occasione della presentazione dei suoi candidati presidenti ai municipi della Capitale, il critico d’arte ha attaccato frontalmente il primo cittadino: «Secondo me, prima di fare il sindaco era una cameriera nell’ufficio di avvocati e guadagnava 600 euro al mese». Una bordata in piena regola, quella di Sgarbi, che rievoca i tempi in cui la Raggi lavorava presso lo studio legale di Previti. La Raggi replica a Sgarbi Punta nell’orgoglio, la dolente Virginia ha replicato al critico d’arte buttandola in caciara, cioè ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – Sono volate parole grosse tra Vittorioe Virginia. Non è la prima volta e, c’è da scommetterci,l’ultima, visto che la campagna elettorale per le Comunali di Roma sta per entrare nel vivo. In occasione della presentazione dei suoi candidati presidenti ai municipi della Capitale, il critico d’arte ha attaccato frontalmente il primo cittadino: «Secondo me, prima di fare il sindaco era unanell’ufficio di avvocati e guadagnava 600 euro al mese». Una bordata in piena regola, quella di, che rievoca i tempi in cui lalavorava presso lo studio legale di Previti. Lareplica aPunta nell’orgoglio, la dolente Virginia ha replicato al critico d’arte buttandola in caciara, cioè ...

rubio_chef : Maurizio Mossad Molinari tratti il tuo giornale come neanche Novella 2000 ai tempi d’oro. In Qatar i diritti umani… - dronamrajukaly1 : RT @GemmitiMoreno: 'La cosa più bella di te, è che non riesco a trovare neanche il principio di un paragone . . . Non ”sei come”, non “s… - CalosiGuido : Che schifo. Ma come diamine si fa a scrivere una cosa del genere? Come si può pensare di twittare una schifezza si… - naomy16885195 : RT @e_lll_ee: “Oh toglimi la cosa che mi devono inquadrare. Non esco neanche in questa clip. Vuoi vedere come sono sfigato io?” CROCCANTINO… - IlPrimatoN : Botta e risposta al veleno ---------------- ABBONATI al Primato Nazionale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : neanche come Scanzi intervista Travaglio: “Massimo Giletti? Una volta era anche simpatico, ora è TeleSalvini Il Fatto Quotidiano Natale ai tempi del covid, neanche il cenone sarà lo stesso: nuove regole anche per passare il cibo a tavola

Nella speranza che questo sia il primo e anche l'ultimo Natale in compagnia del covid, ecco alcune regole da seguire per il cenone ...

Non vedente preso di mira da ragazzini che gli sparano addosso con pistole ad aria

ACERRA – L’arroganza, la viltà e la prepotenza di alcuni ragazzini allo sbando non si ferma neanche davanti a persone diversamente abili. È accaduto che ad Acerra una persona diversamente abile sia fi ...

Nella speranza che questo sia il primo e anche l'ultimo Natale in compagnia del covid, ecco alcune regole da seguire per il cenone ...ACERRA – L’arroganza, la viltà e la prepotenza di alcuni ragazzini allo sbando non si ferma neanche davanti a persone diversamente abili. È accaduto che ad Acerra una persona diversamente abile sia fi ...