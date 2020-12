Trump vuole concedere l’immunità legale al principe ereditario saudita (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’amministrazione Trump vuole concedere al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman l’immunità legale da una causa federale. Salman è accusato di avere ordinato a una squadra di sicari di uccidere un ex alto funzionario dell’Intelligence saudita che ha condiviso informazioni con gli USA. Trump vuole concedere l’immunità legale a MbS? Dopo aver concesso la grazia Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’amministrazionealMohammed bin Salmanda una causa federale. Salman è accusato di avere ordinato a una squadra di sicari di uccidere un ex alto funzionario dell’Intelligenceche ha condiviso informazioni con gli USA.a MbS? Dopo aver concesso la grazia

