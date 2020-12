Trump ha messo il veto sulla legge di spesa per la difesa, già approvata a larghissima maggioranza dal Congresso (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente statunitense Donald Trump ha messo il veto sul disegno di legge che contiene le spese annuali per la difesa, già approvato in entrambe le Camere del Congresso a larghissima maggioranza. Considerato che il disegno di legge aveva ottenuto Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente statunitense Donaldhailsul disegno diche contiene le spese annuali per la, già approvato in entrambe le Camere del. Considerato che il disegno diaveva ottenuto

Eurosport_IT : Dall'hashtag #RBTorino alla lettera a Trump, i tifosi del Torino hanno messo 'in vendita' il club sui social ???? - ilpost : Trump ha messo il veto sulla legge di spesa per la difesa, già approvata a larghissima maggioranza dal Congresso - papa_samuele : ?? Sembra che Wikileaks abbia messo tutto online … - Lorenzo41466352 : @luigidimaio Grazie Trump,grazie le iene,comunque se Di Maio non ha messo la faccia col cazzo che tornava in Italia… - sanguemxto : RT @Eurosport_IT: Dall'hashtag #RBTorino alla lettera a Trump, i tifosi del Torino hanno messo 'in vendita' il club sui social ???? https://… -