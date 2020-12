Trump ha graziato quattro contractor condannati per il massacro di civili iracheni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente Donald Trump ha graziato quattro contractor della compagnia militare privata Blackwater, condannati per aver ucciso 14 civili a Baghdad nel 2007. Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard e Nicholas Slatten facevano parte di un convoglio che aprì il fuoco con mitragliatrici e lanciagranate su una folla di persone disarmate. Nel 2014, tre di loro (Slough, Liberty e Heard) furono giudicati colpevoli di 13 accuse di omicidio volontario e 17 di tentato omicidio e condannati a 30 anni di carcere ciascuno. Slatten, il cecchino della squadra che per primo aprì il fuoco, fu condannato all’ergastolo per omicidio di primo grado. «Nessuna delle vittime costituiva una minaccia» Nel 2015 i procuratori federali evidenziarono che nessuna delle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente Donaldhadella compagnia militare privata Blackwater,per aver ucciso 14a Baghdad nel 2007. Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard e Nicholas Slatten facevano parte di un convoglio che aprì il fuoco con mitragliatrici e lanciagranate su una folla di persone disarmate. Nel 2014, tre di loro (Slough, Liberty e Heard) furono giudicati colpevoli di 13 accuse di omicidio volontario e 17 di tentato omicidio ea 30 anni di carcere ciascuno. Slatten, il cecchino della squadra che per primo aprì il fuoco, fu condannato all’ergastolo per omicidio di primo grado. «Nessuna delle vittime costituiva una minaccia» Nel 2015 i procuratori federali evidenziarono che nessuna delle ...

apavo75 : RT @jacopo_iacoboni: Trump ha graziato George Papadopoulos e Alex van der Zwaan. Papadopoulos era stato condannato perché menti all’FBI e… - 93427ad0e1494f6 : RT @unoscribacchino: Trump ha graziato i mercenari della compagnia militare privata Blackwater condannati per l'uccisione di civili irachen… - bernisilvy : RT @jacopo_iacoboni: Trump ha graziato George Papadopoulos e Alex van der Zwaan. Papadopoulos era stato condannato perché menti all’FBI e… - V94Valerio : RT @unoscribacchino: Trump ha graziato i mercenari della compagnia militare privata Blackwater condannati per l'uccisione di civili irachen… - ValerioMinnella : RT @unoscribacchino: Trump ha graziato i mercenari della compagnia militare privata Blackwater condannati per l'uccisione di civili irachen… -