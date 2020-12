Trump boccia il piano di aiuti approvato con voto bipartisan | ' Una disgrazia'

AlePolinori : Il tribunale respinge la proposta di trivellazione dell'Artico di Trump: vincono gli orsi e il clima! - Profilo3Marco : RT @TizianaFerrario: Niente da fare per #Trump.La #CorteSuprema,con maggioranza di giudici conservatori, boccia il ricorso del #Texas cont… - Massimo84478004 : @VincenzoMangin4 @pdnetwork @F_Boccia Sta arrivando zio TRUMP finalmente - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Elezioni Usa, corte suprema Wisconsin boccia secondo ricorso Trump #elezioniusa - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: La Corte Suprema respinge il ricorso del Texas e di altri 18 Stati pro-Trump. Così sfuma l'ultima possibilità di inval… -

Il presidente passa la sera twittando frase sconnesse e accusa Johnson per il lockdown: "La cura non può essere peggio del problema da risolvere"."Non vogliamo avere lockdown. La cura non può essere peggio del problema da risolvere". Donald Trump boccia la decisione adottata da Boris Johnson. Il presidente degli Stati Uniti non condivide il pro ...