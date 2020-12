Trovata morta in Canada l’attivista pachistana Mehrab (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – E’ stata ritrovata priva di vita Karima Mehrab Baloch, l’attivista per i diritti umani pachistana scomparsa domenica scorsa e ritrovata nella serata di ieri dalla polizia. La donna aveva ottenuto l’asilo politico in Canada e viveva a Toronto, città in cui si è anche consumata la tragedia. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – E’ stata ritrovata priva di vita Karima Mehrab Baloch, l’attivista per i diritti umani pachistana scomparsa domenica scorsa e ritrovata nella serata di ieri dalla polizia. La donna aveva ottenuto l’asilo politico in Canada e viveva a Toronto, città in cui si è anche consumata la tragedia.

