Tropico 5 è il gioco gratuito di oggi da Epic Games

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)5 è ilper PC Windows da poter scaricare dall’Store fino alle ore 17 di domani quando sarà disponibile un altroper 24 ore. Disponibili sconti fino al 75 percento su tanti giochi e anche un coupon di 10€ per i tuoi acquisti dei titoli presenti nello store online. Fino al primo gennaio del prossimo anno, 15 giochi per PC si potranno scaricare gratis. Se ti sei perso i primi titoli a partire dal 17 dicembre, potrai scaricarli solo a pagamento, purtroppo hai perso un’occasione.contro Apple e Google, Fortinite rimosso dai rispettivi store5 per PC Windows PEGI 16 È destinato ai giocatori dai sedici anni in su il titolodi ...