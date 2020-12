Trieste | 58enne si suicida | era il figlio del leggendario pugile Nino Benvenuti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tragedia a, dove un uomo di 58 anni si è tolto la vita. Il suo corpo è stato rinvenuto in un bosco nel Carso e in seguito alle verifiche si è scoperto che si tratta di Stefanoprimogenito della leggenda del pugilato. Il suicidio è datato alcuni giorni fa ed è montato lo sgomento nella città giuliana per questa morte inaccettabile: lascia la madre e ilminorenne. L’uomo, va detto, per un furto di gioielli aveva già scontato due anni di reclusione e i successivi due erano stati commutati in libertà vigilata: era libero di uscire al mattino, ma doveva tornare presso la casa circondariale alla sera. SportFace.