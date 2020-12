Trasporto scuola, avviso Molise per garantire più corse (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Regione Molise ha pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse per l'inserimento nella long list da parte di ditte in possesso della licenza all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, disponibili a svolgere il servizio di Tpl, in caso di corse bis necessarie per l'emergenza Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Regioneha pubblicato undi manifestazione d'interesse per l'inserimento nella long list da parte di ditte in possesso della licenza all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, disponibili a svolgere il servizio di Tpl, in caso dibis necessarie per l'emergenza Covid. L'articolo .

matteosalvinimi : #Salvini: La scuola è un esempio di ciò che non funziona. Riapre il 7 gennaio? Non sappiamo con quanti insegnanti,… - matteosalvinimi : Scuola, trasporto pubblico locale, salute e lavoro. Le forze di governo litigano su rimpasti e poltrone: noi, come… - AzzolinaLucia : Oggi alla Camera abbiamo dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto “Ristori”, che ingloba… - PSpedalieri : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La scuola è un esempio di ciò che non funziona. Riapre il 7 gennaio? Non sappiamo con quanti insegnanti, qua… - sabrina84880573 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La scuola è un esempio di ciò che non funziona. Riapre il 7 gennaio? Non sappiamo con quanti insegnanti, qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto scuola Molise cerca ditte autobus con conducente per potenziare trasporto scuola Primonumero Scuola, si rientra in aula dal 7 gennaio: c’è l’accordo governo-enti locali. Conte: “Serve flessibilità, alle superiori dad almeno al 50%”

Dal 7 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza a scuola, anche per gli studenti delle superiori. Lo ha annunciato il presidente dell’Anci (l’Associazione nazionale comuni italiani), Antonio Decaro ...

Atp presenta 11 nuovi mezzi Euro 6 per il trasporto provinciale

I bus verranno impiegati anche per il trasporto scolastico. Gli Urbanway Iveco sono lunghi ... rispondere anche alle esigenze del 7 gennaio con il ritorno degli studenti a scuola in presenza - ...

Dal 7 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza a scuola, anche per gli studenti delle superiori. Lo ha annunciato il presidente dell’Anci (l’Associazione nazionale comuni italiani), Antonio Decaro ...I bus verranno impiegati anche per il trasporto scolastico. Gli Urbanway Iveco sono lunghi ... rispondere anche alle esigenze del 7 gennaio con il ritorno degli studenti a scuola in presenza - ...