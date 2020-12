Tragedia per l’ex pugile Nino Benvenuti: morto il figlio Stefano, terribile ipotesi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tragedia per l’ex pugile Nino Benvenuti: morto il figlio Stefano, ecco tutti i dettagli della vicenda e la terribile ipotesi degli inquirenti. Nino Benvenuti è stato uno dei più grandi campioni di pugilato in Italia, e non solo. Primo e unico italiano ad aver vinto il titolo mondiale unanimemente riconosciuto di due classi di peso, Benvenuti è stato campione europeo, mondiale e olimpico ed è considerato uno dei più forti pugili di tutti i tempi. Nato a Isola d’Istria nel 1938, Nino ha avuto una carriera memorabile, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche nello spettacolo. Ha recitato, infatti, in diversi film al cinema ed è diventato anche ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 23 dicembre 2020)peril, ecco tutti i dettagli della vicenda e ladegli inquirenti.è stato uno dei più grandi campioni di pugilato in Italia, e non solo. Primo e unico italiano ad aver vinto il titolo mondiale unanimemente riconosciuto di due classi di peso,è stato campione europeo, mondiale e olimpico ed è considerato uno dei più forti pugili di tutti i tempi. Nato a Isola d’Istria nel 1938,ha avuto una carriera memorabile, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche nello spettacolo. Ha recitato, infatti, in diversi film al cinema ed è diventato anche ...

