Toscana, Maltempo: codice giallo per vento e mareggiate fino alle 24 del 24 dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dal pomeriggio vento forte anche in Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e zone adiacenti. Dal pomeriggio di domani mare molto mosso, tendente ad agitato a nord di Capraia Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dal pomeriggioforte anche in Arcipelago, sulla costa centro-settentrionale e zone adiacenti. Dal pomeriggio di domani mare molto mosso, tendente ad agitato a nord di Capraia

