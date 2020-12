Torino, i convocati di Giampaolo: Singo torna dopo la squalifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Marco Giampaolo si gioca la panchina questa sera sul campo del Napoli. Questi i convocati del tecnico del Torino Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera contro il Napoli. Ventidue i calciatori chiamati dall’allenatore granata, tra di loro anche Wilfried Singo che ha scontato il turno di squalifica rimediato per l’espulsione contro la Lazio. ? convocati Sono 22 i giocatori scelti da mister Giampaolo per #NapoliTorino#SFT pic.twitter.com/QPipDNVmnx — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) December 23, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Marcosi gioca la panchina questa sera sul campo del Napoli. Questi idel tecnico delIl tecnico delMarcoha diramato la lista deiin vista della gara di questa sera contro il Napoli. Ventidue i calciatori chiamati dall’allenatore granata, tra di loro anche Wilfriedche ha scontato il turno dirimediato per l’espulsione contro la Lazio. ?Sono 22 i giocatori scelti da misterper #Napoli#SFT pic.twitter.com/QPipDNVmnx —Football Club (@FC 1906) December 23, 2020 Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliTorino ?? - CalcioNapoli24 : - CorriereQ : Napoli, Lozano e Koulibaly convocati per la sfida con il Torino - salvione : Napoli, Koulibaly e Lozano convocati per la gara con il Torino - DiMarzio : #Napoli, i convocati di #Gattuso in vista di #NapoliTorino -