Torino | Giampaolo | “Mi è piaciuta la risposta che ha dato la squadra”

"Mi è piaciuta la squadra e le risposte che ha dato. I ragazzi hanno giocato con passione e dopo tutte le disavventure ho visto una buona reazione. Non abbiamo indietreggiato contro il Napoli, siamo stati orgogliosi e non era semplice". Queste le dichiarazioni del tecnico del Torino, Marco Giampaolo al termine del pareggio per 1-1 contro il Napoli nella quattordicesima giornata di Serie A, ultimo match prima della pausa natalizia. "Non mi rassegno a questa posizione di classifica. Il Torino è molto più forte di quanto si è visto. I ragazzi hanno giocato rispettando anche il loro allenatore. A volte vincevamo partite al novantesimo e poi abbiamo perso, ma non ci sono alibi. Non si guarda né al passato né al futuro. E' la partita di oggi quella che conta – ha proseguito l'allenatore

