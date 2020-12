Tonino Scanu | padre Valerio Scanu chi era? Causa morte | età | lavoro | moglie

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)ildi, l’uomo si è spento il 23 dicembre 2020 dopo aver trascorso diverse settimane in ospedale. “Un uomo dal cuore grande e dall’allegria contagiosa”,viene ricordato così dal telematico La Nuova Sardegna che si stringe intorno al dolore dellaSonia e dei figlie Alessandro. Un dolore davvero inconsolabile il loro, che come tanti altri in tutto il mondo non hanno potuto stringere la mano al loro caro prima del suo ultimo viaggio. Ildiinfatti positivo al Covid-19, il virus ...