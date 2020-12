Tommaso Zorzi confessa di avere un nuovo sogno erotico e non è Pierpaolo

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Avanti il prossimo. Nella lunga lista di uomini che hanno fatto perdere la testa ada oggi c’è un nome. Galeotto l’ingresso nella casa dei nuovi concorrenti, che sono andati ad arricchire il cast del Grande Fratello Vip 5. Spoiler: chi sta pensando a Mario Ermito è fuori strada, già bollato come bello che non balla, un po’ come quando in occasione della sua prima avventura al Grande Fratello Nip era durato come un gatto in tangenziale. IldiPrima di andare a dormire, sdraiato sul divano insieme a Giulia, Rosalinda eha avuto una sorta di folgorazione sulla via di Damasco, vedendo Andrea Zenga a petto nudo pronto per una bella doccia rinfrescante. E così, dopo aver ...