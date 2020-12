**Titoli Stato: Iacovoni, in 2021 emissione Btp Futura, dubbi su Btp Italia** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - E' in arrivo nel 2021 "almeno una emissione del BTp Futura" con una scadenza non inferiore a 8 anni. Lo ha annunciato il Direttore della Direzione Generale del Debito Pubblico, Davide Iacovoni presentando alla stampa le Linee guida sulle emissioni 2021. Diversa visione, invece, sul Btp Italia, che non ha scadenze nel prossimo anno. "Il Btp Italia ha registrato uno straordinario successo nel 2020, ha ancora appeal presso gli investitori, ma sono anni complicati per tutti gli strumenti indicizzati all'inflazione" per cui "andrà valutato bene se insistere nell'offerta" ha spiegato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - E' in arrivo nel"almeno unadel BTp" con una scadenza non inferiore a 8 anni. Lo ha annunciato il Direttore della Direzione Generale del Debito Pubblico, Davidepresentando alla stampa le Linee guida sulle emissioni. Diversa visione, invece, sul Btp Italia, che non ha scadenze nel prossimo anno. "Il Btp Italia ha registrato uno straordinario successo nel 2020, ha ancora appeal presso gli investitori, ma sono anni complicati per tutti gli strumenti indicizzati all'inflazione" per cui "andrà valutato bene se insistere nell'offerta" ha spiegato.

TV7Benevento : **Titoli Stato: Iacovoni, in 2021 emissione Btp Futura, dubbi su Btp Italia**... - matguidi : RT @DM_Deluca: Certo, ma intendiamoci: ci sono cariche pubbliche 'tecniche' (dirigenti di ministeri, manager di aziende statali). E poi ci… - DM_Deluca : Certo, ma intendiamoci: ci sono cariche pubbliche 'tecniche' (dirigenti di ministeri, manager di aziende statali).… - fferrant : @Gianuvola @ricpuglisi @La7tv Come misura di solidarietà e sopra un certo reddito (percepito ovviamente normalmente… - columbus63 : L'acquisto di titoli di Stato da parte della banca centrale ne riduce i rendimenti immediatamente e in modo persist… -

Ultime Notizie dalla rete : **Titoli Stato **Titoli Stato: Ctz scompare, da 2021 arriva 'Btp short term'** Fortune Italia Bar e ristoranti di Parma: “Basta! Non siano interruttori da spegnere a piacimento”

Vota! Bar e ristoranti di Parma: “Basta! Non siano interruttori da spegnere a piacimento” #Basta! con questo slogan la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Parma lancia l ...

Governo: Gualtieri, durera', fiducioso che tutti saranno responsabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - "Il Governo deve durare, sarebbe davvero paradossale una crisi di governo durante una pandemia, ma non avverra'".Lo ha detto il ministro dell'Economia, ...

Vota! Bar e ristoranti di Parma: “Basta! Non siano interruttori da spegnere a piacimento” #Basta! con questo slogan la Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Parma lancia l ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - "Il Governo deve durare, sarebbe davvero paradossale una crisi di governo durante una pandemia, ma non avverra'".Lo ha detto il ministro dell'Economia, ...