CorriereCitta : Tiro con l’arco, gli auguri di Natale della Nazionale olimpica - TortoricAurelio : RT @LaVeritaWeb: Il giornalista, diventato milionario con le forniture, intercettato con l'ex ministro Vincenzo Scotti: «Vado dai pm e tiro… - Emmeriserva1 : @FDR85_ Due rubate e una pareggiata con un tiro subito - lunastark81 : @borjavalero20 @acffiorentina @SerieA Grande, prof! Ieri speravo nel tuo gol con tiro a giro ?? è sempre bello veder… - PieroVendramel : RT @LaVeritaWeb: Il giornalista, diventato milionario con le forniture, intercettato con l'ex ministro Vincenzo Scotti: «Vado dai pm e tiro… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con

Agenzia ANSA

con lo stesso piede insacca un tiro di La Gumina rimpallato da Marrone. Piccolo dejà-vu per chi, poco più di tre anni fa, aveva già segnato due gol a Cordaz. Jankto giocava con l’Udinese, faceva la ...Correva l’anno 2007: con Masiello e Criscito in campo il Genoa espugnò l’“Alberto Picco” con due “porte”. Il Grifone superò 2-1 lo Spezia in trasferta ...