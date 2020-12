The Prince: Amazon Prime UK abolisce il film LGBT cileno per "contenuti offensivi" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) The Prince, il dramma carcerario cileno diretto da Sebastian Munòz, è stato escluso dal catalogo britannico di Amazon Prime per "contenuti offensivi". Il film cileno The Prince (El Principe) è stato bandito dal catalogo di Amazon Prime nel Regno Unito per contenuti offensivi che si scontravano con le linee guida dello streamer. Nelle scorse ore Deadline ha riportato la notizia della scelta da parte di Amazon Prime di escludere dal catalogo del Regno Unito The Prince, il film cileno diretto da Sebastian Munòz e basato su un romanzo di Mario Cruz dei primi anni settanta. L'opera del 2019 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) The, il dramma carcerariodiretto da Sebastian Munòz, è stato escluso dal catalogo britannico diper "". IlThe(El Principe) è stato bandito dal catalogo dinel Regno Unito perche si scontravano con le linee guida dello streamer. Nelle scorse ore Deadline ha riportato la notizia della scelta da parte didi escludere dal catalogo del Regno Unito The, ildiretto da Sebastian Munòz e basato su un romanzo di Mario Cruz dei primi anni settanta. L'opera del 2019 ...

Ultime Notizie dalla rete : The Prince The Prince: Amazon Prime UK abolisce il film LGBT cileno per "contenuti offensivi" Movieplayer.it The Prince: Amazon Prime UK abolisce il film LGBT cileno per "contenuti offensivi"

Nelle scorse ore Deadline ha riportato la notizia della scelta da parte di Amazon Prime di escludere dal catalogo del Regno Unito The Prince, il film cileno diretto da Sebastian Munòz e basato su ...

Nelle scorse ore Deadline ha riportato la notizia della scelta da parte di Amazon Prime di escludere dal catalogo del Regno Unito The Prince, il film cileno diretto da Sebastian Munòz e basato su ...