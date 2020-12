The Midnight Sky, su Netflix l’ultimo film di George Clooney: la trama (Di mercoledì 23 dicembre 2020) The Midnight Sky, il nuovo film di George Clooney, è uscito su Netflix in Italia il 23 dicembre e ci trasporta in un mondo post apocalittico. Un viaggio nello spazio e nelle lande ghiacciate della Terra, ma anche nell’animo umano. Per riscoprire il significato della vita, della speranza, della resilienza. Anche e soprattutto nelle situazioni più dure. Anche durante la fine del mondo. Tratto dal romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton, il film mescola elementi del survival movie, fantascienza e filosofia, nel solco della tendenza contemporanea. In pratica quasi un bignamino di tutti i grandi temi “caldi” che il cinema, ma non solo, ormai da anni ci sottopone. Dalla catastrofe ambientale alla ricerca di nuovi pianeti abitabili, fra Greta Thunberg ed Elon Musk insomma. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) TheSky, il nuovodi, è uscito suin Italia il 23 dicembre e ci trasporta in un mondo post apocalittico. Un viaggio nello spazio e nelle lande ghiacciate della Terra, ma anche nell’animo umano. Per riscoprire il significato della vita, della speranza, della resilienza. Anche e soprattutto nelle situazioni più dure. Anche durante la fine del mondo. Tratto dal romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton, ilmescola elementi del survival movie, fantascienza e filosofia, nel solco della tendenza contemporanea. In pratica quasi un bignamino di tutti i grandi temi “caldi” che il cinema, ma non solo, ormai da anni ci sottopone. Dalla catastrofe ambientale alla ricerca di nuovi pianeti abitabili, fra Greta Thunberg ed Elon Musk insomma. ...

NetflixIT : Il destino di un gruppo di astronauti dipende da uno scienziato solitario, in una Terra alle prese con una misterio… - WeCinema : Scienza, fantascienza, tecnologia e scenari apocalittici si mischiano con finali a sorpresa. È disponibile on deman… - arezzi_maria : RT @WeCinema: Scienza, fantascienza, tecnologia e scenari apocalittici si mischiano con finali a sorpresa. È disponibile on demand 'The Mid… - Majden3 : RT @WeCinema: Scienza, fantascienza, tecnologia e scenari apocalittici si mischiano con finali a sorpresa. È disponibile on demand 'The Mid… - Loredanataberl1 : RT @WeCinema: Scienza, fantascienza, tecnologia e scenari apocalittici si mischiano con finali a sorpresa. È disponibile on demand 'The Mid… -

Ultime Notizie dalla rete : The Midnight The Midnight Sky, a Natale nel ghiaccio con Clooney Agenzia ANSA The Midnight Sky, su Netflix l’ultimo film di George Clooney: la trama

The Midnight Sky, il nuovo film di George Clooney, è uscito su Netflix in Italia il 23 dicembre e ci trasporta in un mondo post apocalittico.

Film d’animazione per adulti? Sì, grazie ma da Persepolis a Josep, il viaggio è ancora lungo…

Un piccolo capolavoro. The Midnight Sky di George Clooney: tra oscurità, ghiaccio e rinascita il film è tratto dal romanzo sci-fi di Lily Brooks-Dalton. Nel cast anche Felicity Jones e Kyle Chandler.

The Midnight Sky, il nuovo film di George Clooney, è uscito su Netflix in Italia il 23 dicembre e ci trasporta in un mondo post apocalittico.Un piccolo capolavoro. The Midnight Sky di George Clooney: tra oscurità, ghiaccio e rinascita il film è tratto dal romanzo sci-fi di Lily Brooks-Dalton. Nel cast anche Felicity Jones e Kyle Chandler.