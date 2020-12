The Midnight Sky, il nuovo film di George Clooney sullo spazio (ma che parla a tutti noi) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Quando abbiamo finito di parlare del progetto è arrivata la pandemia, ed è stato chiaro di cosa trattasse effettivamente la storia del film. C’entrava il nostro bisogno disperato di sentirci a casa, vicino alle persone che amiamo, e in comunicazione con loro, con tutte le difficoltà annesse, nonostante la tecnologia. Un po’ come stiamo facendo ora no? In collegamento via Zoom» inizia così l’incontro stampa con George Clooney regista, produttore e interprete di The Midnight Sky, il film in arrivo su Netflix dal 23 dicembre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Quando abbiamo finito di parlare del progetto è arrivata la pandemia, ed è stato chiaro di cosa trattasse effettivamente la storia del film. C’entrava il nostro bisogno disperato di sentirci a casa, vicino alle persone che amiamo, e in comunicazione con loro, con tutte le difficoltà annesse, nonostante la tecnologia. Un po’ come stiamo facendo ora no? In collegamento via Zoom» inizia così l’incontro stampa con George Clooney regista, produttore e interprete di The Midnight Sky, il film in arrivo su Netflix dal 23 dicembre.

Il settimo film da regista del divo arriva il 23 dicembre su Netflix. C'è dentro lo spazio, ma anche il cambiamento climatico e la pandemia. «È un film sul rimpianto, sulla redenzione», racconta Cloon ...

(Stati Uniti, 2020); drammatico, fantascienza; regia di George Clooney; con George Clooney: Augustine Lofthouse, Felicity Jones (Netflix) La pellicola, basata su “La distanza tra le stelle” della scri ...

