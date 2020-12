The Little Things: online il trailer del nuovo thriller psicologico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco il trailer ufficiale di The Little Things, nuovo thriller psicologico con protagonisti Rami Malek, Denzel Washington e Jared Leto La Warner Bros ha appena pubblicato il trailer ufficiale di The Little Things, thriller psicologico scritto e diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, The Founder). Il cast vede tra i protagonisti tre attori d’eccezione, tutti premi Oscar: Rami Malek, Denzel Washington e Jared Leto. Rispettivamente i due buoni, e il sospetto cattivo. Negli Stati Uniti il film uscirà il 29 gennaio 2021, contemporaneamente nelle sale e su HBO Max. Ancora non sappiamo invece quando potremo vederlo nelle sale italiane, dove sarà rilasciato con il titolo Fino all’ultimo indizio. The ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco ilufficiale di Thecon protagonisti Rami Malek, Denzel Washington e Jared Leto La Warner Bros ha appena pubblicato ilufficiale di Thescritto e diretto da John Lee Hancock (The Blind Side, The Founder). Il cast vede tra i protagonisti tre attori d’eccezione, tutti premi Oscar: Rami Malek, Denzel Washington e Jared Leto. Rispettivamente i due buoni, e il sospetto cattivo. Negli Stati Uniti il film uscirà il 29 gennaio 2021, contemporaneamente nelle sale e su HBO Max. Ancora non sappiamo invece quando potremo vederlo nelle sale italiane, dove sarà rilasciato con il titolo Fino all’ultimo indizio. The ...

