The Human Voice | il trailer del corto di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton

Tilda Swinton è la protagonista di The Human Voice, il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar di cui è stato diffuso il trailer. The Human Voice è il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar con star Tilda Swinton e il trailer regala le prime sequenze del progetto, presentato in anteprima a settembre in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Nel filmato si vede la protagonista muoversi tra le mura della propria casa, fare un acquisto particolare e mentre sta per entrare in azione. Nel video si possono inoltre notare gli splendidi costumi e la particolare scenografia creata per raccontare la storia.

Tilda Swinton è la protagonista di The Human Voice, il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar di cui è stato diffuso il trailer. The Human Voice è il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar con s ...

The Human Voice: Tilda Swinton nel trailer del corto di Pedro Almodóvar

Il debutto in lingua inglese di Pedro Almodóvar, The Human Voice è un cortometraggio adattamento dell’omonima opera teatrale di Jean Cocteau La regia sensoriale di Pedro Almodóvar e la brillante ...

Il debutto in lingua inglese di Pedro Almodóvar, The Human Voice è un cortometraggio adattamento dell'omonima opera teatrale di Jean Cocteau La regia sensoriale di Pedro Almodóvar e la brillante