The Crown 5: Imelda Staunton sarà la nuova regina Elisabetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel 2022 arriva The Crown 5 il biopic reale di Peter Morgan nonché una delle serie più amate di Netflix. Da poco la popolare piattaforma ha svelato in anteprima il nome della nuova regina Elisabetta, che rimpiazzerà Olivia Colman dopo la quarta stagione. Si tratta dell'attrice Imelda Staunton, ex popolare volto di Harry Potter e recente tornata al cinema con Maleficent 2. Seguendo il principio dei cicli precedenti, il cast di The Crown stagione 5 dovrà nuovamente rinnovarsi. Altri attori vestiranno i panni degli stessi personaggi, ritratti in una fase più matura della loro vita. Andiamo a vedere chi sono. Netflix sfida i Windsor, niente disclaimer per The Crown The Crown 5: il nuovo cast

MoliPietro : The Crown 5: Imelda Staunton sarà la nuova regina Elisabetta - aljluu : Allora ho iniziato la terza stagione di the crown e mi chiedo perché hanno scelto attrici per la regina e Margaret… - Idontgiveup33 : Anche io sto digerendo male il cambio di attori in The Crown - Phiodem : per tirarci su dopo il piantino su Klaus io e sorella abbiamo deciso di guardare la 3x10 di The Crown mA È TRISTE ANCHE QUELLA SCUSATE - sciugher : Appena realizzato che alla prossima stagione di The Crown non rivedrò Olivia Colman... -