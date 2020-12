Tg Politico Parlamentare, edizione del 23 dicembre 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice no alle richieste dei partiti di avere la delega ai servizi di intelligence. Conte, intervistato a Porta a Porta, ricorda che si tratta di una responsabilità del premier. Se la delega fosse ceduta a una persona espressione dei partiti si creerebbe una struttura bicefala che comporterebbe una grave compromissione dell’operatività del comparto. Il premier annuncia che la verifica di maggioranza deve arrivare a un punto di sintesi entro Capodanno: “Bisogna correre”, dice, e ricorda che la task force sul recovery fund è prevista dall’Europa. Mentre il Mes può costituire un fardello per le future generazioni. Torna a rivolgersi al premier, Matteo Renzi che chiede una decisione sulla lettera inviata nei giorni scorsi. Le dimissioni delle ministre di Italia Viva sono sempre sul tavolo, dice Renzi che attacca il ministro Dario Franceschini: “Decide Mattarella se si va a votare, non lui”. ARRIVA LA ZONA ROSSA Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice no alle richieste dei partiti di avere la delega ai servizi di intelligence. Conte, intervistato a Porta a Porta, ricorda che si tratta di una responsabilità del premier. Se la delega fosse ceduta a una persona espressione dei partiti si creerebbe una struttura bicefala che comporterebbe una grave compromissione dell’operatività del comparto. Il premier annuncia che la verifica di maggioranza deve arrivare a un punto di sintesi entro Capodanno: “Bisogna correre”, dice, e ricorda che la task force sul recovery fund è prevista dall’Europa. Mentre il Mes può costituire un fardello per le future generazioni. Torna a rivolgersi al premier, Matteo Renzi che chiede una decisione sulla lettera inviata nei giorni scorsi. Le dimissioni delle ministre di Italia Viva sono sempre sul tavolo, dice Renzi che attacca il ministro Dario Franceschini: “Decide Mattarella se si va a votare, non lui”. ARRIVA LA ZONA ROSSA

“La politica è stata un ciclo che si è chiuso ... il futuro ma che mai come ora si è resa conto che non si possono fare programmi. L’ex parlamentare, di conseguenza, ha portato avanti durante ...

“Tutto è ancora sul tavolo”. Ovvero Matteo Renzi non ha nessuna intenzione di chiudere lo scontro con il presidente del Consiglio e il governo. Se le dichiarazioni pubbliche di Italia viva dopo il fac ...

"Tutto è ancora sul tavolo". Ovvero Matteo Renzi non ha nessuna intenzione di chiudere lo scontro con il presidente del Consiglio e il governo. Se le dichiarazioni pubbliche di Italia viva dopo il fac ...