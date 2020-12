Tg Lazio | edizione del 23 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stato avviato oggi il piano per le attività di presidio e scorta, nel Lazio, dei primi vaccini anti-Covid in vista del 27 dicembre. Circa 10mila le dosi che arriveranno a Roma tra il 25 e il 26 dicembre. Una volta suddivisi per tutte le regioni italiane, partiranno le consegne. Intanto sarà l'infermiera Claudia Alivernini, 29 anni, la prima donna a vaccinarsi domenica 27 dicembre all'Istituto Spallanzani. Alivernini si è laureata in Scienze infermieristiche alla Sapienza e lavora come infermiera allo Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar.