Terza ondata Covid, il Premier Conte avvisa tutti: “Se succede…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giuseppe Conte, alle porte del Natale, ha fatto un’importante precisazione sulla possibile Terza ondata di Covid-19. Ecco le sue dichiarazioni e le ultime novità anche in ottica vaccino Il Covid-19… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giuseppe, alle porte del Natale, ha fatto un’importante precisazione sulla possibiledi-19. Ecco le sue dichiarazioni e le ultime novità anche in ottica vaccino Il-19… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

petergomezblog : Ministro Salute: “Terza ondata in Israele, non resta che il lockdown. Prima che il vaccino funzioni ci vogliono 2-… - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - Adnkronos : #Italia #zonarossa, #Conte: 'Se terza ondata, pronti a più protezioni' - tonygamblerII : Tra terza ondata e variante inglese mi sa che lo stadio lo vedremo ancora in TV #Conte #PortaaPorta - VincenzoTr75 : RT @francescatotolo: Perché il governo #Conte ha allentato il tracciamento dei positivi al #COVID19 tramite i tamponi? Si è passati dai 205… -