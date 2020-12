Terribile incidente sull’Ostiense, gravissima una donna: si cercano testimoni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si cercano testimoni per l’incidente avvenuto ieri, poco dopo le 14:30, su via Ostiense direzione Ostia, all’altezza del cavalcavia Nuttal. Una Citroen C3 Picasso ,dopo una lunga frenata, è andata ad impattare contro una Microcar. Alla guida della microcar, scaraventata contro il pilone del viadotto Zelia Nuttal, una donna che è stata trasportata d’urgenza dal personale sanitario del 118 all’Ospedale Grassi e che verserebbe in condizioni critiche. Alla guida della Citroen un automobilista risultato positivo all’alcoltest e al quale è stata ritirata la patente. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono intervenute diverse pattuglie del Gruppo X della Polizia Locale Roma Capitale. Sui social si rincorrono gli appelli per cercare testimonianze sull’incidente. A quanto pare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Siper l’avvenuto ieri, poco dopo le 14:30, su via Ostiense direzione Ostia, all’altezza del cavalcavia Nuttal. Una Citroen C3 Picasso ,dopo una lunga frenata, è andata ad impattare contro una Microcar. Alla guida della microcar, scaraventata contro il pilone del viadotto Zelia Nuttal, unache è stata trasportata d’urgenza dal personale sanitario del 118 all’Ospedale Grassi e che verserebbe in condizioni critiche. Alla guida della Citroen un automobilista risultato positivo all’alcoltest e al quale è stata ritirata la patente. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono intervenute diverse pattuglie del Gruppo X della Polizia Locale Roma Capitale. Sui social si rincorrono gli appelli per cercareanze sull’. A quanto pare la ...

CorriereCitta : Terribile incidente sull’Ostiense, gravissima una donna: si cercano testimoni - SaraMuggittu : Poco fa la terribile notizia di una persona precipitata dalla scogliera di Capo Nieddu. Come al solito commenti ad… - TirrenoProvPisa : ?? Barman di 30 anni morto in un incidente: la Procura di Pisa apre un fascicolo per il reato di omicidio colposo ??… - iltirreno : ?? Barman di 30 anni morto in un incidente: La Procura di Pisa apre un fascicolo per il reato di omicidio colposo ??… - orlo_esterno : RT @RaiSport: #Zanardi: primi segnali di ripresa Progressi nella riabilitazione del campione dopo il terribile incidente in #handbike #Al… -