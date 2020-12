Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.6 vicino Ragusa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) PALERMO – Un’intensa scossa di terremoto, di magnitudo 4.6, si è verificata nella Sicilia orientale. Il sisma è stato registrato dal’Ingv alle 21:27. L’epicentro è stato localizzato tra le provincie di Ragusa e Caltanissetta, al largo della costa ragusana, a 15 km da Vittoria (RG), 16 km da Acate, 17 km da Santa Croce Camerina (RG), 19 km da Gela (CL) con ipocentro a una profondità di circa 30 km. Paura tra la popolazione che si è riversata per strada. Tante le chiamate ai Vigili del fuoco, ma non si sarebbero registrati danni né feriti. SINDACO DI RAGUSA: “GRANDE SPAVENTO MA FINORA NESSUN DANNO” Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) PALERMO – Un’intensa scossa di terremoto, di magnitudo 4.6, si è verificata nella Sicilia orientale. Il sisma è stato registrato dal’Ingv alle 21:27. L’epicentro è stato localizzato tra le provincie di Ragusa e Caltanissetta, al largo della costa ragusana, a 15 km da Vittoria (RG), 16 km da Acate, 17 km da Santa Croce Camerina (RG), 19 km da Gela (CL) con ipocentro a una profondità di circa 30 km. Paura tra la popolazione che si è riversata per strada. Tante le chiamate ai Vigili del fuoco, ma non si sarebbero registrati danni né feriti. SINDACO DI RAGUSA: “GRANDE SPAVENTO MA FINORA NESSUN DANNO”

