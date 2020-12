Terremoto in Sicilia, il momento della scossa ripreso dalle telecamere di sicurezza delle case: video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le telecamere di sorveglianza di diverse abitazioni hanno colto il momento esatto della scossa di magnitudo 4,6 che nella serata del 22 dicembre è stata avvertita chiaramente nella Sicilia orientale, in particolar modo nel Ragusano nel Siracusano e nel Catanese. L’ipocentro del sisma, conferma l’Ingv sul proprio sito, è stato localizzato a 15 chilometri a sud di Acate, cioè in mare a pochi chilometri dalla costa. La profondità dell’evento è stimato invece in 30 chilometri. Diversi immagini sono state poi pubblicate sui social: eccone due provenienti dalla zona di Ragusa. La terra trema, così come le telecamere, tanto da far scattare diversi allarmi. video Facebook/Francesco Bellia e Associazione volontariato Protezione civile Gfrifoni L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ledi sorveglianza di diverse abitazioni hanno colto ilesattodi magnitudo 4,6 che nella serata del 22 dicembre è stata avvertita chiaramente nellaorientale, in particolar modo nel Ragusano nel Siracusano e nel Catanese. L’ipocentro del sisma, conferma l’Ingv sul proprio sito, è stato localizzato a 15 chilometri a sud di Acate, cioè in mare a pochi chilometri dalla costa. La profondità dell’evento è stimato invece in 30 chilometri. Diversi immagini sono state poi pubblicate sui social: eccone due provenienti dalla zona di Ragusa. La terra trema, così come le, tanto da far scattare diversi allarmi.Facebook/Francesco Bellia e Associazione volontariato Protezione civile Gfrifoni L'articolo proviene da Il Fatto ...

Corriere : Terremoto in Sicilia, forte scossa di magnitudo 4.6 in costa Ragusana - Agenzia_Ansa : #Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 vicino a #Ragusa, in #Sicilia. Non risultano finora danni a persone #ANSA - Corriere : Terremoto in Sicilia: magnitudo 4.4 sulla costa Ragusana. «Non segnalati danni né feriti»