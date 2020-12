Teo Luzi è il nuovo Comandante generale dei carabinieri

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il. Lo ha nominato oggi, 23 dicembre, il Consiglio dei ministri. Teo, la vita e la carriera Nato a Cattolica (Rn), 61 anni, sposato e con una figlia,ha intrapreso la carriera militare nel 1978, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazionein Roma. Dal 6 settembre 2018, è Capo di Stato Maggiore del Comandodell’Arma deiin Roma. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche, in Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il 117° Corso Superiore di Stato Maggiore ed il 1° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, nonché, dadi Brigata, la 64^ Sessione IASD presso il Centro Alti Studi della Difesa in ...