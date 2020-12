Tensione fra camionisti e polizia al porto di Dover: «Impossibile fare il tampone, il governo mente» – Il video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il porto britannico di Dover è stato riaperto al traffico in uscita dopo l’accordo raggiunto tra Regno Unito e Francia per eliminare la chiusura temporanea della frontiera, decisa da Parigi due giorni fa a seguito della scoperta della nuova variante Covid. Ma il porto è accessibile solo per chi risulta negativo al tampone e migliaia di camionisti europei temono quindi di non riuscire comunque a fare ritorno a casa, con l’incubo di Dover trascorrere il Natale all’interno del loro abitacolo: «Il governo inglese dice che dobbiamo andare all’aeroporto di Manston per fare il tampone, ma è una bugia. Non ci sono postazioni drive-through». Il nervosismo è palpabile e nella mattinata del 23 dicembre ci sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilbritannico diè stato riaperto al traffico in uscita dopo l’accordo raggiunto tra Regno Unito e Francia per eliminare la chiusura temporanea della frontiera, decisa da Parigi due giorni fa a seguito della scoperta della nuova variante Covid. Ma ilè accessibile solo per chi risulta negativo ale migliaia dieuropei temono quindi di non riuscire comunque aritorno a casa, con l’incubo ditrascorrere il Natale all’interno del loro abitacolo: «Ilinglese dice che dobbiamo andare all’aerodi Manston peril, ma è una bugia. Non ci sono postazioni drive-through». Il nervosismo è palpabile e nella mattinata del 23 dicembre ci sono ...

