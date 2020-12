Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: André truffa Werner e ritrova la memoria! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Che André Konopka (Joachim Lätsch) non sia uno stinco di santo lo sappiamo bene. Non c’è dunque da stupirsi se nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore lo chef tenterà infatti una cinica truffa ai danni del suo stesso fratello. Peccato che, proprio quando sembrerà vicino al suo trionfo, accadrà qualcosa di inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André perde la memoria Andre torna al Furstenhof con Leentje, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldDa parecchio tempo vi stiamo parlando di una curiosa trama che nella prossima stagione di Tempesta ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CheKonopka (Joachim Lätsch) non sia uno stinco di santo lo sappiamo bene. Non c’è dunque da stupirsi se nelle puntatedilo chef tenterà infatti una cinicaai danni del suo stesso fratello. Peccato che, proprio quando sembrerà vicino al suo trionfo, accadrà qualcosa di inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!puntateperde la memoria Andre torna al Furstenhof con Leentje,© ARD/Christof ArnoldDa parecchio tempo vi stiamo parlando di una curiosa trama che nella prossima stagione di...

