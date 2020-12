Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Paul scrive una lettera d’amore a Lucy! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Che Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) si amino non è un segreto per nessuno… a parte che per i diretti interessati! Fino ad ora, infatti, per motivi diversi i due cognati hanno scelto di ignorare i propri sentimenti. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la situazione cambierà. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bela scopre che Lucy ama ancora Paul Lucy, Bela e Paul, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldSono passati mesi da quando Lucy e Paul hanno scoperto di non ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Che Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) eLindbergh (Sandro Kirtzel) si amino non è un segreto per nessuno… a parte che per i diretti interessati! Fino ad ora, infatti, per motivi diversi i due cognati hanno scelto di ignorare i propri sentimenti. Nelle prossime puntatedi, però, la situazione cambierà. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntate: Bela scopre che Lucy ama ancoraLucy, Bela e© ARD/Christof ArnoldSono passati mesi da quando Lucy ehanno scoperto di non ...

