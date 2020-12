Tecchi “Lavoro sui giovani e sogno una medaglia olimpica”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, nel corso di un’intervista all’Italpress, racconta gli obiettivi del prossimo quadriennio e le speranze per Tokyo. pal/mrv/red su Il Corriere della Città.

ROMA (ITALPRESS) – “Se dovessi scegliere un regalo per questo secondo quadriennio alla guida della Federazione ginnastica d’Italia, chiaramente chiederei una medaglia olimpica. E’ quello per cui lavor ...È quello per cui lavoriamo. Ma siamo molto concentrati sull ... al termine di un anno sconvolto dalla pandemia, Gherardo Tecchi ha le idee chiare sugli obiettivi da perseguire.