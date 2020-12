Tav | Mulè | ' dopo posizione M5S Conte si dimetta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Lo spettacolo indegno di un partito di maggioranza come i 5stelle che abbandonano il proprio governo al suo destino sulla Tav dovrebbe spingere il presidente del Consiglio a immediate dimissioni per dignità. Con una scena surreale oggi in commissione Trasporti Forza Italia con il centrodestra hanno dimostrato ancora una volta chi ha a cuore l'interesse del Paese rispetto a chi gli volta le spalle. Il via libera al contratto di programma sulla Tav con i circa 100 milioni di euro destinati a opere di compensazione in Piemonte, significa tenere alta la bandiera dello sviluppo rispetto a chi come il Movimento 5 stelle vorrebbe il Paese rinchiuso nelle caverne della preistoria". Lo afferma Giorgio, deputato Fi e portavoce dei Gruppi di Senato e Camera. "Con la sfida epocale del Recovery Fund che attende nelle prossime settimane l'Italia e ...