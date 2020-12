Tav, maggioranza spaccata: M5s esce dall’aula, l’opposizione aiuta il Governo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Schiaffo del M5s al Governo sulla linea Tav Torino-Lione. I rappresentanti dei pentastellati in commissione Trasporti alla Camera hanno infatti deciso di abbandonare i lavori dopo la bocciatura, da parte del rappresentante del Governo, della proposta di parere contrario all’approvazione del contratto di programma per il completamento dell’opera, passato solo grazie ai voti dell’opposizione. Una mossa che ha fatto infuriare gli alleati di Governo, che parlano di “atto ostile nei confronti della maggioranza” ed anche i partiti di opposizione, che ora chiedono al premier Conte di presentarsi in aula per una verifica sulla maggioranza. M5S: TROPPE CRITICITA’, NESSUN ‘ATTO OSTILE’ CONTRO GOVERNO Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Schiaffo del M5s al Governo sulla linea Tav Torino-Lione. I rappresentanti dei pentastellati in commissione Trasporti alla Camera hanno infatti deciso di abbandonare i lavori dopo la bocciatura, da parte del rappresentante del Governo, della proposta di parere contrario all’approvazione del contratto di programma per il completamento dell’opera, passato solo grazie ai voti dell’opposizione. Una mossa che ha fatto infuriare gli alleati di Governo, che parlano di “atto ostile nei confronti della maggioranza” ed anche i partiti di opposizione, che ora chiedono al premier Conte di presentarsi in aula per una verifica sulla maggioranza. M5S: TROPPE CRITICITA’, NESSUN ‘ATTO OSTILE’ CONTRO GOVERNO

PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Strappo in commissione Trasporti alla Camera: M5S vota contro la risoluzione della maggioranza sulla Tav. Governo salvato d… - MaMaurizi9 : RT @IlPrimatoN: Strappo in commissione Trasporti alla Camera: M5S vota contro la risoluzione della maggioranza sulla Tav. Governo salvato d… - IlPrimatoN : Strappo in commissione Trasporti alla Camera: M5S vota contro la risoluzione della maggioranza sulla Tav. Governo s… - riviera24 : Tav, Rixi (Lega): «M5s fugge dalla Commissione, maggioranza sciolta come neve al sole» - MichelaRoi : RT @lucaperrtw: E poi i problemi all'interno della maggioranza sono solamente quelli causati da @matteorenzi e IV? Ma dove vogliono andare… -