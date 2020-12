Tav, M5S vota contro il governo. Risoluzione passa grazie al centrodestra: “Ora Conte si dimetta” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – La maggioranza giallofucsia si spacca sulla Tav, con il M5S che vota contro (e il centrodestra salva Conte). Lo strappo si è consumato in commissione Trasporti alla Camera. Questa mattina all’ordine del giorno c’era il voto su una Risoluzione della maggioranza, a firma Gariglio (Pd). Il testo, con la premessa di dare l’ok al proseguimento dell’accordo con Telt e Ferrovie per il piano sulla Tav, chiedeva la rinegoziazione dell’intesa con la Ue. Obiettivo: ridurre la parte legata al finanziamento dell’Italia e aumentare la quota di Bruxelles. Ma allo stesso tempo si concedevano 100 milioni in più da destinare ai territori italiani interessati dall’opera. Tav: M5S vota contro la Risoluzione della maggioranza Ebbene, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – La maggioranza giallofucsia si spacca sulla Tav, con il M5S che(e ilsalva). Lo strappo si è consumato in commissione Trasporti alla Camera. Questa mattina all’ordine del giorno c’era il voto su unadella maggioranza, a firma Gariglio (Pd). Il testo, con la premessa di dare l’ok al proseguimento dell’accordo con Telt e Ferrovie per il piano sulla Tav, chiedeva la rinegoziazione dell’intesa con la Ue. Obiettivo: ridurre la parte legata al finanziamento dell’Italia e aumentare la quota di Bruxelles. Ma allo stesso tempo si concedevano 100 milioni in più da destinare ai territori italiani interessati dall’opera. Tav: M5Sladella maggioranza Ebbene, il ...

