Tav, così il governo finisce (di nuovo) sotto un treno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A volte ritornano. Il governo Conte-bis non fa in tempo a siglare una tregua con Matteo Renzi per saltare unito sul treno del Recovery Fund che rischia di finire sotto un altro treno, quello della Tav. A due giorni dal Natale la crisi fa capolino in Commissione Trasporti alla Camera. Qui si consuma la spaccatura del Movimento Cinque Stelle sulla risoluzione della maggioranza all’ordine del giorno, a firma del dem Davide Gariglio, nella quale, con la premessa di dare il via libera all’accordo con Telt e Ferrovie dello Stato per il piano sulla Tav, viene richiesta la rinegoziazione dell’intesa con l’Ue. Obiettivo: sgravare in parte l’Italia da una parte del finanziamento e aumentare invece il contributo dell’Unione, predestinando allo stesso tempo 100 milioni di euro per i territori attraversati dall’opera. Apriti cielo. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A volte ritornano. IlConte-bis non fa in tempo a siglare una tregua con Matteo Renzi per saltare unito suldel Recovery Fund che rischia di finireun altro, quello della Tav. A due giorni dal Natale la crisi fa capolino in Commissione Trasporti alla Camera. Qui si consuma la spaccatura del Movimento Cinque Stelle sulla risoluzione della maggioranza all’ordine del giorno, a firma del dem Davide Gariglio, nella quale, con la premessa di dare il via libera all’accordo con Telt e Ferrovie dello Stato per il piano sulla Tav, viene richiesta la rinegoziazione dell’intesa con l’Ue. Obiettivo: sgravare in parte l’Italia da una parte del finanziamento e aumentare invece il contributo dell’Unione, predestinando allo stesso tempo 100 milioni di euro per i territori attraversati dall’opera. Apriti cielo. ...

