Taekwondo | Maristella Smiraglia | “Nel giro di 4 anni vorrei vedermi con una medaglia al collo”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dedizione, Direzione, Determinazione: i fattori “D” di. L’atleta dei Carabinieri e della nazionale italiana diche ci ha portato nel suo mondo e in quello del gruppo azzurro, in un’intervista che si ramifica fra passato, presente e (soprattutto) futuro. Il tatami e la palestra come punti centrali di una carriera sportiva da realizzare al più alto livello, ma che sa che per alimentarsi e sbocciare ha bisogno anche di altri universi. E’ il momento di partire: allacciate le cinture. Buongiorno, la prima domanda che ti facciamo – provando a pensare al futuro – è questa: come si stanno delineando gli obiettivi per il 2021?“Quello che ci stiamo mettendo alle spalle è stato un anno sicuramente difficile e burrascoso, ma che comunque ci ha consentito di allenarci nella giusta maniera. ...