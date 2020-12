Sylvie’s Love, dramma, amore e jazz nel film dal 23 dicembre su Prime Video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sylvie’s Love, dal 23 dicembre su Amazon Prime Video il travagliato racconto d’amore dal sapore jazz di Eugene Ashe Dopo un cambio di schedulazione all’ultimo minuto, Amazon Prime Video punta sui titoli d’autore. Dal 23 dicembre infatti, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Sylvie’s Love, pellicola scritta, diretta e prodotta da Eugene Ashe. Presentato in anteprima mondiale al Sundance film Festival a gennaio 2020, nel cast troviamo Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, Ryan Michelle Bathe, Regé-Jean Page, Aja Naomi King e Eva Longoria. La pellicola era originariamente programmata per il 25 dicembre ma, senza spiegazione ufficiale, la piattaforma ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 dicembre 2020), dal 23su Amazonil travagliato racconto d’dal saporedi Eugene Ashe Dopo un cambio di schedulazione all’ultimo minuto, Amazonpunta sui titoli d’autore. Dal 23infatti, sarà disponibile sulla piattaforma streaming, pellicola scritta, diretta e prodotta da Eugene Ashe. Presentato in anteprima mondiale al SundanceFestival a gennaio 2020, nel cast troviamo Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, Ryan Michelle Bathe, Regé-Jean Page, Aja Naomi King e Eva Longoria. La pellicola era originariamente programmata per il 25ma, senza spiegazione ufficiale, la piattaforma ...

bradipo22 : Finiti i miei impegni istituzionali ora mangio qualcosa e via con Sylvie's Love e The Midnight Sky - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sylvie’s Love: un romantico tuffo nel passato con Tessa Thompson, a Natale su Amazon Prime Video… - Il_Nerdastro : Chi rivedremo in #ThorLoveAndThunder? Di sicuro, #TessaThompson e la sua Valchiria: non che ci fossero dubbi, ma lo… -